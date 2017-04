ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಲಿ?

ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಡಾನ್ ದಾವೂದ್ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 7:01 [IST]

English summary

Dawood Ibrahim may be dead. He had suffered a heart attack and was undergoing treatment in Karachi. While the don's men claim that he is fine, there are reports that he had suffered from a massive heart attack was very critical.