ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಯರಿಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಲೂ ಬರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಯರಿಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಲೂ ಬರಲ್ವಾ? ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 11:45 [IST]

English summary

There was a recent report saying China is bringing in sanitation workers to be employed in the construction phase of China Pakistan Economic Corridor (CPEC). This has become a matter of ridicule in social media claiming Pak doesn't even know how to clean itself.