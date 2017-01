ಅರಳದ ಎಸ್ ಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ: ಕರಗಿದ ಆಶಾಕಿರಣ?

ಶನಿವಾರ ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಂಭವ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

The Samajwadi Party-Congress alliance which was promising to alter the political equations for Assembly polls in Uttar Pradesh is in trouble.