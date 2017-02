22 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಟಾರಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಮಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪುಟ್ಟ ಗಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸದಿರದು.

English summary

This happy Colombian couple lives in a sewer and despite no means of luxury or worldly comforts, they're content with their lives.