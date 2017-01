ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದೆ ಚೀನಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ ಮರೀನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ವ ಋತು ಸ್ನೇಹಿತ ಕರಾಚಿಯ ಲಂಗರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ ಮರೀನ್ ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು?

Is Beijing scrutinising Indian warship movements? A Chinese nuclear submarine docked in the harbour at Karachi last year was captured by Google Earth raising fears that China may be spying on Indian warships.