10 ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾ

ಚೀನಾದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಚೀನಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಹತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಮಾಡಿದೆ.

China has reportedly tested a new version of a missile that can carry up to 10 nuclear warheads, signalling a major shift in its nuclear capability as Beijing gears up for a possible military showdown with the US under Trump Presidency.