ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೀನಾ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಗ!

ಭಾರತವೂ ಚೀನಾದ ಸಬ್ ಮೆರೀನ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನೆರಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

There is plenty for India to smile about. Following the visit by Prime Minister Narendra Modi to Colombo, Sri Lanka has rejected China's request to dock one of its submarines. It may be recalled that Sri Lanka had in October 2014 permitted China to dock its submarine in Colombo.