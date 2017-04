ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಡುವಂತಿಲ್ಲ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಚೀನಾ ಸರಕಾರ, ಕ್ಲಿನ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಜಿಹಾದ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 21:16 [IST]

English summary

China has banned Islamic names for babies in Muslim-majority Xinjiang region, home to the Muslim Uighur ethnic minority, the Human Rights Watch (HRW) said on Tuesday.