ಶಿಕಾಗೋ : ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ರೇಪ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಶಿಕಾಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರು ಮಂದಿ ಕಾಮುಕರು ಎರಗಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Chicago Police are searching for as many as six people involved in the sexual assault of a teenage girl that was broadcast on Facebook Live, a police spokesman said.