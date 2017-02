ಅಮೆರಿಕ ವಸ್ತುಗಳೇ ಖರೀದಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿ: ಟ್ರಂಪ್

ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಎಂಬ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ವಸುಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 17:30 [IST]

English summary

US President Donald Trump has said that 'Buy American and Hire American' is his new mantra as he vowed to "very strongly" enforce trade rules and stop "foreign cheating".