ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸೊಬಗು!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ದುಬೈನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದ ರಂಗು ಮೇಳೈಸಿದೆ.

English summary

Burj Khalifa tower, the world’s tallest building located in Dubai, was lit up in the colours of the Indian National flag on Wednesday to celebrate India’s 68th Republic Day.