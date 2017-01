ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ: ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿರುವ ಪುರುಷ

ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ವೇಲ್ಸ್, ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹೇಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ.

English summary

A British man has put his gender transition on hold to have a baby after finding a sperm donor on social media and is expected to become the first UK male to give birth.