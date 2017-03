ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ತೊರೆದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ!!

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಆ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟವಿತ್ತೆಂದು ದೂರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೈಕಲ್ ಟೆಮೆರ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Brazilian President Michel Temer has abandoned his official residence, Palácio da Alvorada in Brasília, as he and his wife due to the fear of Ghosts in their house.