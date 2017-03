ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ 22 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದ ನೂರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಾಗಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A powerful car bomb exploded near a minority Shiite Muslim place of worship in the northwest town of Parachinar on Friday, killing at least 22 people and wounding over 70 others, officials said.