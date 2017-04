ಈಜಿಪ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ, 15 ಬಲಿ

ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ತಂಟ ನಗರದ ಕಾಪ್ಟಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಟ 15 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

A bomb attack at a Coptic church in Egypt has killed at least 15 people. Church located in Tanta City, north of the capital Cairo. Many people were also wounded in the explosion.