ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಶಾಕ್!

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾರುವ ಭಾರತೀಯರ ಟೆಕಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 12:44 [IST]

English summary

A new bill will be introduced in America congress to impose some restrictions on H-1B visas which may give a big blow to Indian IT sector.