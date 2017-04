ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಯ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳ ಜತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 11:20 [IST]

English summary

A 30-year-old woman from Bengaluru Shruthi Basappa in a Facebook post said that, she was taken into a room, and was asked to lift her dress/ take it off for security check in German’s Frankfurt airport.