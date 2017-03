7ತಿಂಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಸುಷ್ಮಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗನ ಮೊರೆ

ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ರಂಜಿತಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ಸಂಬಳ ಎಂದು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ರಂಜಿತಾಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯು ಸಂಬಳ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

English summary

Bhaskran’s wife Ranjitha, who flew to Saudi Arabia on August 16, 2016 to work as a domestic help. She was trapped in Saudi Arabia up to 7 months and escaped successfully two days ago. Now Bhaskaran has approached the office of External Minister Sushma Swaraj seeking help in the immediate release of his wife.