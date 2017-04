ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿಕ 'ವೀಸಾಘಾತ' ನೀಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಅಮೆರಿಕ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ವೀಸಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ವೀಸಾ 457' ಯೋಜನೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 6:30 [IST]

English summary

Adopting a new 'Australians first' approach to skilled migration, Prime Minister Malcolm Turnbull has announced that he will be abolishing the existing 457 Visa programme, currently used by temporary foreign workers to gain employment in the country.