ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಘೋರ ದುರಂತ: 22 ಯುವತಿರ ಸಜೀವ ದಹನ

ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

At least 22 dead as fire ravages youth shelter in Guatemala.The trouble started with a mass escape. Dozens of teens held in an overcrowded state-run shelter on the outskirts of Guatemala’s capital flooded through the gates Tuesday evening, most only to be caught and locked down in their dorms.