ಐಫೋನ್ 8, ಐಫೋನ್ 8 ಪ್ಲಸ್, ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

Apple releases, the Apple Watch Series 3 that comes with LTE support, ending the dependence of the wearable on the paired iPhone. iPhone 8, iPhone X Launched at the same event.ಐಫೋನ್ 8, ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 3 ಬಿಡುಗಡೆ.