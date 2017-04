ತಪಾಸಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸೋಮಯಾಜಿಯವರ ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಧರಿಸಿದ್ದ ಶಲ್ಯ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಲಂಡನ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 21, 2017, 12:50 [IST]

English summary

In the name of security checking an airport official in London misbehaved with noted Indian astrologer Daivajna KN Somayaji