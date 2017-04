ಶುರುವಾಗಲಿದೆಯೇ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೇಮ್?

ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ 'ಚೀನಾ ಡೈಲಿ' ಹಾಗೂ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್' ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿವೆ.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 13:30 [IST]

English summary

China should not hesitate to answer “blows with blows” if India chooses to play dirty by allowing the Dalai Lama to visit Arunachal Pradesh, the Chinese official media said on April 6, 2017.