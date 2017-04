ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವು

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಐಎಸ್ ಐಎಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 7:11 [IST]

A police officer was killed and one person was wounded in a shooting that took place at Paris's Champs Elysees on Thursday. The incident took place just days ahead of the presidential elections in France. France's interior ministry said the attacker was killed in the incident in the early evening on the world-famous boulevard.