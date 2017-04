ಈಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದಲೂ ವೀಸಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿತ

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಎಚ್ ಸಿಎಲ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಕಾಗ್ನಿಝೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

English summary

While Indian workers and companies in the information technology sector are recovering from Donald Trump's new visa norms for the USA, Singapore is quietly cutting down visas for Indians. The slashing has reportedly been in force since early 2016 and visas for IT workers has dropped drastically since then.