ಕಾಬೂಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಬಲಿ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದಿರುವ ಅವಳಿ ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೂ ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, 70ಕ್ಕೂ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಘ್ಘನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 22:45 [IST]

English summary

At least 27 people were killed and 70 others wounded in twin blasts near parliament offices in Kabul, Afghanistan, on Tuesday, said reports.