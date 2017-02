30 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅಸುನೀಗಿದ ತಿಮಿಂಗಿಲ

ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಅದರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Researchers in Norway were in for a shock when they discovered more than 30 plastic bags and other plastic waste inside the stomach of a whale.