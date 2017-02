ಅಡ್ರಸ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಆ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೈವೇ ಮೇಲಿಳಿಸಿದ !

ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಲೇ ಅವಾಕ್ಕಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪಾಪ, ಮೇಲೆ ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಪೈಲಟ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋದು ಸಹಜವೇ!

English summary

A trainee military pilot of Kazakhstan, landed his helicopter on mid road of a highway just to ask address. The video of this circus of this pilot went viral in social media.