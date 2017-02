ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ 'ಉಗ್ರ' ಸಮರ

ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಸಮರವನ್ನೇ ಸಾರಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕನಿಷ್ಠ 29 ಉಗ್ರರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು 76 ಉಗ್ರರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತನಗೊಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Pakistan closed two of its border crossings with Afghanistan and asked Afghan government to hand over 76 terrorists following a suicide attack in Sufi shrine that killed at least 75 people.