ಮೊಸೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಇರಾಕ್ ನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

English summary

A for AK-47, B for battle. This is what an Islamic State book reads. The textbook titled, 'English for the Islamic State, was found at an orphanage in Mosul, Iraq by security forces. ಪಾಕ್, ಇರಾಕ್ ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಎ' ಫಾರ್ ಎ.ಕೆ.-47, 'ಬಿ' ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ !