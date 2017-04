ISIS ಉಗ್ರರಿಗೆ ಪಾಕ್ ಬೆಂಬಲ: ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಗ್ರರ ಅಡಗುದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏಕಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Atleast 500 Pakistani nationals have been killed in the US bombing that took place at Nangarhar province in Afghanistan. The area that was targetted was controlled by the Islamic State and protected by the Pakistan army, sources say.