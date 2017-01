ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಐವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಗರೆದಿದ್ದು ಐವರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, 8 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Five people were dead and eight others were injured after a shooter opened fire at the Fort Lauderdale--Hollywood International airport in Florida on Friday. The suspect was later taken into custody. Out of the 8, three were shot fatally.