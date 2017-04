ಕನಿಷ್ಠ 36 ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರ ಹೆಣ ಕೆಡವಿದ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬ್

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಕಿದ ಬಾಂಬ್ ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 36 ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಉಗ್ರರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿವೆ

Story first published: Friday, April 14, 2017, 14:56 [IST]

The US military's largest non-nuclear bomb killed at least 36 militants as it decimated a deep tunnel complex of the ISIS group, Afghan officials said Friday, ruling out any civilian casualties.