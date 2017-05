ಬೋಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆ: ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಲಿ?

ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಜಯಕುಮಾರ್, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವ ನಾಪತ್ತೆ.

English summary

A 26-year-old Indian-American man is reported missing in Boston and police is urging people to come forward and share any information they may have on the case.