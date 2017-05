ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, 22 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಪ್ ಸಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ 22 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 7:08 [IST]

22 persons have died and 50 injured after multiple blasts hit the Manchester Arena in England during a concert. The police are not ruling out the role of a suicide bomber.