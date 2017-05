ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೆರುಳುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ 90 ದಿನಗಳ ಗಡವು ನೀಡಿದೆ.

English summary

Thousands of Indian workers stranded in Saudi Arabia after travelling there illegally and those who overstayed their visas, including a large number from Tamil Nadu, are ready to return to India under a 90 day amnesty period that the kingdom's government has offered them.