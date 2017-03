ಪಾಕ್ ಬಂಧಿತ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು 20ರಂದು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯು ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Two Indian Sufi clerics, who went missing while on a visit to Pakistan, have been located, the Pakistan foreign ministry has conveyed to the Indian high commission in Islamabad said Saturday.