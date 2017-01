ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾವು

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ನ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮೃತಪಟ್ಟ 39 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, January 2, 2017, 8:25 [IST]

English summary

At least 39 people were killed and 40 others injured in an attack on a nightclub in Istanbul. India's External Affairs Minister Sushma Swaraj said two of the 39 killed were Indians.Reports say that the attackers was dressed in a Santa Claus costume.