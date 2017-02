ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ; 19 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 19 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊರ್ಟ್ ಆವರಣದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಿಸಿದೆ.

English summary

A suspected suicide bomber targeted the Supreme Court building in the Afghan capital, Kabul, killing at least 19 people and injured more than 41 people, officials said.