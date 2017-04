ಲಂಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ Acid ದಾಳಿ

ಲಂಡನ್ ನ ಕ್ಲಬ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಆಸಿಡ್ ಎರಚಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ

Story first published: Monday, April 17, 2017, 19:57 [IST]

English summary

At least 12 people suffered burns after a man sprayed a corrosive substance inside a packed club in east London on Easter evening, prompting authorities to launch an investigation into the incident.