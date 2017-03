ಭಾರತದಲ್ಲಿ 101 ಶತಕೋಟಿ ಸಿರಿವಂತರು; ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೋಬ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2,043 ಜನರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶತ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 17:28 [IST]

English summary

Forbes released its new list of richest persons in the world. India have 101 billionaires and holds the forth position in world’s highest number of billionaires. As usual Reliance Industries chief Mukesh Ambani leading the Indian club.