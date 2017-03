ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆನಾ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 17, 2017, 15:18 [IST]

English summary

In a reply by the Prime Minister's Office (PMO) to an RTI application filed by AAP leader and Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia says that Narendra Modi's presence on multiple social media platforms has not cost the exchequer a single rupee since May 2014.