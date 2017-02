ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ: ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೇಗಾಯ್ತು?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯುವ ಸಮೂಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದೆ.

English summary

Valentine's day celebrated by many of the youths across the country on February 14th in spite of opposition from the fundamentalists.