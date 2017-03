ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ‘ಯೋಗಿಯೋ, ಭೋಗಿಯೋ’ಎಂದಿದ್ದ ಯುವಕನ ಬಂಧನ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳಕಾರಿ ಬರಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಯ್ಡಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A 22-year-old youth was arrested by the Greater Noida police on Thursday for allegedly posting objectionable content against newly elected Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath on his Facebook wall.