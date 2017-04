ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಇನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್.

Hotels and restaurants might find it all the more difficult to levy service charge on food items sold by them after even mentioning it in the invoice, as the Department of Consumer Affairs has sought the help of Prime Minister’s Office (PMO) for sending the necessary directions to states for action.