ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹೂತಿದ್ದವ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನೂ ಕೊಂದಿದ್ದ!

ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಮಾಡಿ ಹೂತಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆತ್ತವರನ್ನೂ ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕ.

English summary

The man who killed a young lady who was in living together has revealed that he had killed his parents also six years back. Police has recovered two sculls in his home and sent to lab.