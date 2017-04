'ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ್ವಿ'

ಮಾವೋವಾದಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿ ಸುಕ್ಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸುಕ್ಮಾ ದಾಳಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

English summary

The Dand Karanya Special Zonal Committee (DKSZC) of the Communist Party of India (Maoist) said that the attack on the CRPF team in Chhattisgarh was in retaliation to sexual violence against women. In an audio clip that was released, the spokesperson of the DKSZC, Vikalp also denied mutilating the bodies of the 25 jawans who were killed in the attack on Monday.