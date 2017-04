ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ರವಿಶಂಕರ್ ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ

“ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?” ಹೀಗಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 14:57 [IST]

English summary

"You have no sense of responsibility. Do you think you have the liberty to say whatever you want?" said the National Green Tribunal to Art of Living. In reply to that Sri Sri Ravi Shankar told that, “those who say the AOL is irresponsible simply don't know us or have gained a sense of humour.”