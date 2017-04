ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ ಸಡಿಲ

ಇಪಿಎಫ್ ಒ (ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ) ಸದಸ್ಯರು ತೀರಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಹಣ ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 16:32 [IST]

English summary

The labour ministry has issued a notification which does not make it mandatory to seek the employer's approval or submit a doctor's certificate to withdraw provident fund savings for medical purposes.