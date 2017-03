ಯೋಗಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದವನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕ

ಯೋಗಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದ ಯುವಕನನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A 17 year BJP supporter shot dead by a Samajwadi party leader in Uttar Pradesh. The boy was the fan of Yogi adityanath, and he was raising Yogi zindabad slogan. It irritates SP leader and he shot the yound man dead.